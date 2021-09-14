Инфраструктура "Укрзализныци" должна быть модернизирована, иначе через несколько лет мы будем иметь коллапс на железной дороге

Об этом заявила народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко.

"Если эта инфраструктура железнодорожная не будет модернизироваться и не будет хоть какие – то потуги делать, я думаю, что максимум, что она протянет-это 3-5 лет, и потом постепенно у нас будет наступать коллапс. В одной части, во второй части. То есть, все самортизированы, все, подчеркиваю, практически на 85-95%. Начиная от вагонов и заканчивая полотном, автоматизацией», - рассказала Клименко.

Депутат также обратила внимание на то, что расчеты тарифов на перевозки по железной дороге являются необоснованными, ведь сейчас в компании отсутствует система, которая бы позволила определить их реальную себестоимость.

"Я уже не говорю об учете пассажиров, который отсутствует. Я уже не говорю о каких-то системах, которые позволяют хотя бы увидеть себестоимость билета. Мы здесь на комитете всем комитетом считали себестоимость пассажирского билета», - пояснила Клименко.

И подчеркнула: если «Укрзализныця» не будет модернизирована - процессами как с управленческой стороны, ИТ-стороны, так и со стороны капитальных инвестиций (вагоны, полотно, инфраструктура) - то коллапс в том или ином направлении деятельности компании неизбежен.

Ранее экс-глава правления «Укрзализныци» Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги «Укрзализныци» нужно поднимать только после того, как будет проведено полноценную реформу компании.

В то же время гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, чтобы спасти «Укрзализныцю», необходимо провести ее реформирование и назначить профессиональный менеджмент. И отметил: от постоянного повышения тарифов УЗ на перевозки она теряет грузы, и с каждым годом финансовое состояние компании ухудшается.