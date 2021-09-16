Заметные задержки железнодорожных цистерн на узловых станциях «Укрзализныци» спровоцировали локальные дефициты ДТ и уже привели к росту цен.

Об этом сообщили трейдеры, ожидающие импортный ресурс, сайту enkorr.

По словам операторов рынка, проблема возникла в частности из-за задержек возврата пустых цистерн на территорию стран-производителей.

«Белорусские вагоны не подлежат срочному возврату, и за их задержку не взымаются штрафы, поэтому УЗ после доставки топлива покупателю продолжает эксплуатировать эти вагоны внутри Украины», — сетует один из собеседников enkorr.

Кроме того, из-за нехватки маневровых тепловозов на узловых станциях крупное скопление как полных, так и порожних цистерн. «Сегодня большая затоварка наблюдается в Коростене, а с прошлой недели остается проблема на востоке, где продолжаются перебои с поставками лукойловского ресурса, из-за невозврата пустых вагонов УЗ обратно на Волгоградский НПЗ», — добавляет еще один трейдер.

Трейдеры также отмечают, что сроки доставки по всем дорогам УЗ критично увеличились. «В нормальном режиме вагоны с Коростеня на нефтебазу в Киевской области доставлялись за 4 дня, сегодня некоторые партии идут до 30 дней. На нефтебазу в Хмельницкой области из Коростеня вагоны приходили за 10 дней, сейчас же этот путь занимает от 20-30 дней», — говорит крупный оптовик.

Трейдеры отмечают, что главной причиной сложившегося напряжения является активизация перевозок зерна аграриями и щебня в рамках программы дорожного строительства, которые находятся в приоритете УЗ. Еще одна причина кризиса на железной дороге - кадровая неукомлектованность. «Это банальная нехватка персонала — кого-то сократили, кто-то уволился из-за низких зарплат, и получается довезти нам топливо некому», — говорят игроки рынка.

В результате перебои с поставкой ресурса привели рынок в чувство ажиотажа, и многие трейдеры меняли ценники по несколько раз в день.

Ранее стало известно, что сроки оборота вагонов УЗ увеличились, из-за чего грузоотправители не могут вовремя доставить грузы. По словам экспертов рынка, компании необходима реформа и инвестиции в модернизацию инфраструктуры, иначе в скором времени сроки оборота вагонов станут еще больше.

Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что повышение тарифов на грузовые перевозки железной дорогой приведет к падению объемов перевозок и УЗ вместо ожидаемой прибыли получит убытки.