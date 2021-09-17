Повышение тарифа на перевозку грузов, запланированное Укрзализныцей - недопустимо, приведет к ухудшению работы энергетического сектора, значительного подорожания угля, и вызовет критическое негативное влияние на угольную и энергетическую отрасли.

Об этом говорится в открытом письме, которое направили к премьер-министру Денису Шмигалю представители энергокомпаний Украины, пишет РБК-Украина.

«Рост транспортных расходов приведет к снижению платежеспособности ТЭС по закупке топлива для накопления составов в период подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду. Более того, возможности закупок и так ограничены рекордными ценами на энергетический уголь на международных рынках», - отмечают энергетики.

Кроме того, по их словам, транспортные расходы ТЭС уже значительно выросли, ведь предприятия вынуждены арендовать вагоны УЗ по рекордным ценам.

"Из – за агрессивной ценовой политики УЗ (рост базовой цены полувагона УЗ с начала года в 2 раза) и ухудшение оборота вагонов, цены на полувагоны на рынке выросли в 3,5 раза - С 400 до 1400 грн за вагон», - подчеркивают энергетики.

Как сказано в письме, темп роста железнодорожных тарифов, с учетом нового приказа, составит 31 в 2022 году, что существенно больше, чем прогнозный индекс производителей промышленной продукции, согласованный Кабмином – 7,8%. Кроме того, это повышение экономически не обосновано, ведь перевозка угольной продукции и сейчас является прибыльной для УЗ, а после повышения тарифов рентабельность вырастет до 23,2%.

«Предприятия тепловой генерации функционируют в условиях частичных неплатежей на рынке: задолженность НЭК Укрэнерго составляет 1,223 млрд грн. Долг негативно влияет на работу предприятий, у которых нет резервов для покрытия растущих транспортных расходов», - отмечают энергетики.

Кроме того, подчеркивается в письме, применен подход по определению тарифов непрозрачный и несистемный: повторную изменении тарифов на перевозки грузов инициировано менее чем через месяц после предыдущих изменений. К тому же, тарифы повысили выборочно – только для грузов первого класса.

«Учитывая, что повышение тарифов повлечет критическое негативное влияние на угольную и энергетическую отрасли, просим дать поручение министерству инфраструктуры отозвать проект об очередном повышении тарифов, а также разработать механизм и отменить повышение тарифов УЗ на 20,4% с 01.01.2022 года», - резюмируют энергетики.

Как известно, "Укрзализныця" и Министерство инфраструктуры решили в два этапа повысить тарифы на перевозку грузов УЗ: на 8% по 17.08.2021 года, и на 20,4% с 01.01.2022. В целом рост стоимости перевозок составит более 30%. Однако впоследствии они предложили повысить тариф на перевозку грузов первого класса еще на 9%. Таким образом, за последние 5 лет стоимость грузовых перевозок выросла более чем на 200%.

Ранее ВСК по УЗ, которая была создана в Совете, обнародовала отчет, согласно которому до критического состояния УЗ привели две главные причины – некомпетентное руководство и тотальная коррупция: только в 2020 году компания на криминальных сделках потеряла 8 миллиардов гривен. Согласно финансовому отчету самой УЗ, прибыль от грузовых перевозок в 1 полугодии этого года составил более 31 миллиарда гривен. Но компания зафиксировала убыток в 1,4 миллиарда.