Повышение налогов в условиях рисков от карантинных ограничений и пандемии – ложный путь, ни одна страна в мире не позволяет себе в такой период повышать фискальную нагрузку на субъекты экономики

Государство должно учитывать интересы промышленности и не допускать, чтобы из-за повышения налогов наша продукция потеряла конкурентоспособность на мировых рынках. Об этом заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, комментируя «ресурсный» закон №5600, голосование по которому запланировано на следующую пленарную неделю.

«Необходимо учитывать (уровень налогообложения – Ред.) с точки зрения конкурентоспособности конкретных отраслей. Отрасль горно-металлургического комплекса – это по сути один из немногих источников как экспорта, так и поступление валюты в страну, поэтому необходимо четко формировать баланс интересов государства и бизнеса в горно-металлургическом комплексе. Но это должны быть четкие технико-экономические обоснования, которые должны учитывать все составляющие - начиная с конъюнктуры внутренних и внешних рынков, а также тарифное нагрузки, включая тарифы на перевозку грузов», - подчеркнул он.

Он отметил: европейские страны в кризисные времена снижают уровень налогообложения, формируют стимулы для того, чтобы поддержать на высоком уровне занятость и платежеспособность как населения, так и бизнеса.

«Поэтому однозначно, особенно в условиях снижения цен на сырье на внешних рынках, принимать решение о повышении рентной платы и ставки экологических выбросов, которые значительно снижают конкурентоспособность продукции - недопустимо. Особенно имея в виду, что на внешних рынках растет конкуренция в секторе горно-металлургической продукции, и производителям придется инвестировать больше», - подчеркнул Кинах.

Он также добавил, что законопроект способен дестабилизировать деятельность не только ГМК, но и других отраслей экономики. «Поэтому еще раз подчеркиваю: в условиях кризиса, в том числе стагнации национальной экономики, недопустимо повышать фискальное давление на субъекты экономики, потому что это будет только ухудшать и социально-экономическую ситуацию, и показатели в целом промышленности Украины», - резюмировал Кинах.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что мир может скатиться в новую волну экономического кризиса, в том числе усиленную новой волной пандемии.

В таких условиях повышение налогов для бизнеса является очень плохой идеей, что может спровоцировать масштабный кризис в Украине. В свою очередь народный депутат Сергей Магера заявил, что принятие законопроекта №5600, которым повышаются налоги для украинских отраслей, ухудшит экономическую ситуацию в стране, приведет к убыткам и ударит по миллионам украинцев.