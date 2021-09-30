Государство полностью провалило подготовку к отопительному сезону, что обернулось нехваткой угля и газа еще перед его началом

Об этом заявил глава партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «Украина24».

«На Центрэнерго, на государственном предприятии, на Трипольской ТЭС запасов угля при такой работе, вот понизится температура, еще больше будет расход, на 11 дней. На Змиевской ТЭС – на 8 дней. На Углегорской ТЭС – на 3 дня. Правительство не подготовилось к зиме от слова совсем», - сказал он.

Политик подчеркнул, что аналогичная ситуация и с наличием природного газа, который не принадлежит иностранных компаниям и просто временно хранится в украинских хранилищах.

«То, что находится у нас в хранилищах (более 18 млрд куб. м - прим.) - это не все наш газ. Это ещё и обычное хранение, которое пойдет на экспорт. То есть, мы либо начнем отбирать европейский газ, либо наберемся кредитов, либо правительство очередной раз ограбит население», - добавил Мураев.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного действиями трейдеров-спекулянтов, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива.

В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту. В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 340 тыс. т. Также ДТЭК начал импорт из Казахстана и США в объеме около 0,5 млн тонн. Государственная «Центрэнерго» также законтрактовала поставки угля из США.