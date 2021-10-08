Не стало народного депутата Украины Антона Полякова, о чем сообщили в Сети, а позже подтвердили коллеги и правоохранители - официальные причины трагедии пока неизвестны.

В пятницу, 8 октября около 2.10, правоохранители остановили водителя такси за нарушение правил дорожного движения. На заднем сидении находился нардеп Антон Поляков. По неофициальной версии, политику уже было плохо.

В пресс-службе ГУ НП в Киевской области сообщили, что события произошли в Днепровском районе - Антона Полякова обнаружили мертвым. После остановки такси полицейские вызвали на место событий "скорую", медики которой пытались реанимировать политика, но в результате констатировали смерть.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Правоохранители устанавливают причины смерти нардепа, а его тело направят на судмедэкспертизу для точного установления причины смерти.

Следствие идет по факту ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «естественная смерть».

Отметим, смерть своего коллеги подтвердила депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина, которая выразила соболезнования.



Также нардеп Дмитрий Разумков написал следующее в своем Телеграм-канале: "Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков.

Мои соболезнования родным и близким!

Хочу верить, что расследование будет объективным!".

По неофициальным данным, такси нардеп поймал "с руки", а не через официальную службу. Авто остановили патрульные: водитель нарушал правила дорожного движения.

Все ценные вещи 33-летнего погибшего на месте, видимых телесных повреждений нет.

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