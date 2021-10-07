Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 7 октября, приняла решение относительно отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.
За отставку проголосовали 284 нардепов. Решение приинято.
Против голосовали 74 парламентария.
5 октября, парламент отстранил Разумкова от ведения пленарных заседаний. По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, это произошло из-за нарушения Разумковым регламента во время согласительного совета 4 октября.
Напомним, 30 сентября фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Глава фракции Давид Арахамия объяснил такой шаг "регламентной войной", развязанной Разумковым, и различием во взглядах.
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2 октября нардепы "Слуги народа" на "выездном заседании" в Трускавце собрали необходимые подписи за отставку Разумкова.
Сам Разумков инициировал встречу с однопартийцами, на которой хотелй обсудить существующие к нему претензии, однако "слуги народа" от такой встречи отказались.
Разумков был спикером ВР с 29 августа 2019 года. До этого с 27 мая по 10 ноября 2019 года он был лидером партии "Слуга народа".
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