Народный депутат от партии «За майбутнє» Анна Скороход потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады.
Очевидцы сообщают, что приехала скорая помощь, передают журналисты Vesti.ua.
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Ранее сообщалось, что смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Такую предварительную версию озвучила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
По ее словам, следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.
Напомним, что по предварительным данным, в ночь на 8 октября 2021 года, народного депутата Антона Полякова обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, который остановили сотрудники патрульной полиции из-за нарушения ПДД.
По словам водителя такси, после того как депутат сел в его машину возле остановки общественного транспорта - нардепу стало плохо и у него началась тошнота.
Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, однако проведенные ими реанимационные мероприятия результата не дали, к сожалению, 33-летний политик умер.
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