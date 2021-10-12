Компания «ДТЭК Нефтегаз» Рината Ахметова инвестирует в разработку Зиньковской нефтегазовой площади 44 млн долларов в рамках соглашения о разделе продукции.

Об этом говорится в сообщении компании.

«ДТЭК Нефтегаз» – инвестор в рамках соглашения о разделе продукции на Зиньковской площади. После выполнения предварительных условий соглашения государством компания планирует осуществить инвестиции в сумме более 44 млн долл. в течение первых 5 лет», - говорится в сообщении со ссылкой на слова Юлии Боржемской, менеджера по регуляторной политике «ДТЭК Нефтегаз».

В частности, планируется обработка и интерпретация данных, бурение не менее 2 скважин, сейсмику на площади более 100 кв. км и начать добычу на участке в 2023 году.

«ДТЭК Нефтегаз» — крупнейшая в Украине частная газодобывающая компания. За 2020 год она добыла 1,84 млрд куб. м природного газа, что на 11% превысило показатель предыдущего года и стало новым рекордом как для компании, так и для всего сектора частной газодобычи Украины.