Политтехнолог Сергей Гайдай дал прогноз относительно последствий, которые может вызывать в Грузии приезд экс-президента страны Михаила Саакашвили и его последующий арест.

Своё мнение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«На мой взгляд, сейчас в Грузии существует хрупкое равновесие между сторонниками власти и оппозиции, между сторонниками развития и сторонниками стабильности, между сторонниками европейского пути и сторонниками государственного обеспечения. Саакашвили решил поколебать равновесие. Экзит-полы, которые трудно обвинить в фальсификации, говорят о равновесии в Грузии. Разница там буквально в несколько процентов. А Саакашвили – это серьёзный ресурс для оппозиции. Теперь для грузинской власти существует серьёзная угроза, сидящая в комфортной тюрьме, которую, кстати, начал строить сам Саакашвили», - отмечает эксперт.

По его мнению, экс-президент самим фактом своего существования будет провоцировать оппозиционную часть грузинского общества на протесты.

«Арест Саакашвили повредил имидж грузинской власти, которой теперь будет трудно общаться с Западом и с Украиной. Теперь её будут спрашивать: чем вы лучше Лукашенко?», - считает Сергей Гайдай.

Как сообщает Politeka, ранее дипломат Вадим Трюхан предположил, что украинская власть знала о намерении Саакашвили вернуться в Грузию.

Также Politeka сообщала, что политолог Мирослава Майнина назвала предположительные причины его поездки в Грузию.