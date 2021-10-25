Политический аналитик Игорь Рейтерович рассказал, зачем глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Украину, о чем говорит его визит и когда будут известны его результаты.

Об этом он сказал в программе “Акценты” с Татьяной Резвин.

“У нас достаточно плотные отношения на стратегическом уровне, и в принципе Соединенные Штаты не забывают про Украину… Давайте не будем забывать, что он не только в Украину приехал. У него определенное турне по странам центрально-восточной Европы. Украина одна из стран. Конечно, приятно, что он начал это турне с Украины. Что в очередной раз подтвердило уровень того сотрудничества, которое по состоянию на сегодня есть между нашими странами”, - сказал Рейтерович.

По его словам, Украина играет важную роль в построении нового восточного фланга в НАТО, поэтому проводит совместные учения, обменивается опытом, и участвует в военно-техническом сотрудничестве.

“Этот визит был более ознакомительного плана. Для него это первый визит, он приехал, на месте посмотрел на ситуацию. Наверное, получил какую-то дополнительную информацию, как от представителей нашего оборонного ведомства, так и от представителей американской дипломатической миссии. Плюс, скорее всего, от тех военных американских, которые есть на территории Украины. Поскольку у нас достаточно регулярно какие-то учения проводятся”, - добавил аналитик.

Он отметил, что Ллойд Остин имел ознакомительные цели, и сложил свое мнение о возможностях Украины, и ее противостоянии Российской Федерации.

“Визит состоялся, состоялся на достаточно высоком уровне. Хотя, конечно, результаты этого визита мы поймем где-то через несколько недель. Когда он закончит свое турне, приедет в Соединенные Штаты Америки… Насколько у него позитивные впечатления от визита — он явно не был каким-то провальным, однозначно… Если будет какое-то усиление сотрудничества, какие-то дополнительные контракты, дополнительная помощь — в любом случае, для нашей страны это будет большой плюс. Но будем смотреть. Потому что тут есть и чисто политические моменты”, - подчеркнул Игорь Рейтерович.

Как сообщала Politeka, Владислав Акулов-Муратов заявил, что внутренняя политика у нас идет на усиление власти.

Также Politeka сообщала, что Игорь Рейтерович отметил, что Европа на самом деле очень боится эскалации конфликта на Донбассе.



