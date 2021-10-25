Решение Окружного административного суда Киева в отношении процедуры распределения доступа к межгосударственным сетям касается исключительно эксперта электроэнергии в страны ЕС из Бурштынского энергоострова.
Об этом сообщили в компании ДТЭК, комментируя обвинения в якобы срыве аукциона на ноябрь 2021 года.
«Данный судебный спор и определение суда являются следствием проблемы, появившейся еще в 2020 году, а также инструментом защиты нарушенного права на экспорт э/э. Данный спор никоим образом не связан с отменой результатов аукциона, проведенного НЭК Укрэнерго, по распределению доступа к межгосударственному сечению на ноябрь 2021 г. Просьба СМИ не использовать информацию, которая не соответствует действительности», - сообщили в компании.
Более того, в ДТЭК указали, что решение суда никоим образом не запрещает НЭК «Укрэнерго» проводить аукционы для экспорта-импорта электроэнергии в ноябре.
«Данный порядок предусматривает возможность в случае необходимости проводить аукционы по распределению пропускной способности межгосударственного сечения по резервной процедуре», - добавили в компании.
Пугачева за ручку с Софией Ротару вызвала ожесточенные споры: "Обе шикарные и талантливые, но..."
Звезда "Квартал 95" тайно развелся после 18 лет брака: "У меня же был дом..."
Новая мутация коронавируса: известный ученый раскрыл украинцам, в чем опасность
Блондинка из "Женского квартала" прямо на пляже продемонстрировала свою гибкость: "Ангел во плоти"
Похудевшая звезда "Жіночого кварталу" Оруджова поразила экспериментами со внешностью: "Корейская школьница"
В ДТЭК заявили, что компания давно и последовательно отстаивает прозрачные, недискриминационные и европейские правила функционирования рынка электроэнергии, в том числе и по вопросу распределения пропускной способности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в Европу.