Политолог Владислав Дзивидзинский рассказал, какие успешные кейсы есть у нынешней украинской власти и какие вызовы на данный момент стоят перед ними.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай 24”.

“Есть много успешных кейсов у нынешней власти. В частности и “Большое строительство”, и состояние дорог, и цифровизация страны, и приложение “Дія”. То есть есть много успешных моментов, которые, безусловно, власть будет припоминать в попытке показать результаты своей работы”, - сказал Владислав Дзивидзинский.

Он отметил, что также нужно развивать и другие отрасли, поскольку если у населения не будет возможности оплачивать коммунальные платежи, то “Дія” ему не поможет.

“Если мы не сможем, начиная с осени, оплачивать коммунальные платежи, лечить своих детей и чувствовать себя в безопасности, быть в обогретых квартирах, потому что энергетический кризис, похоже, неизбежен — то все это никоим образом не сможет перекрыть успешную реализацию тех кейсов, которые у Зеленского есть. У них очень много вызовов и эти вызовы должны пройти подконтрольно”, - добавил Дзивидзинский.

Как сообщала Politeka, Алексей Якубин заявил, что сейчас в Украине действует бицефальная, то есть двуглавая политическая модель .