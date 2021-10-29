Политолог-международник Владимир Воля рассказал, что будет с Нормандской встречей на уровне глав государств и как выглядят сегодня Минские соглашения.

Об этом он рассказал в новом выпускепрограммы на канале «Акценты» с блогером Екатериной Павловой.

«На уровне глав государств Нормандской встречи не будет. А на уровне министров иностранных дел вероятность такой встречи сохраняется, но она уменьшается. И если говорить о том, что будет в 2022 году, я думаю, что для России уже это не интересно. Россия не стремятся уже ни к каким встречам. Россия реализует стратегию гибридной аннексии и ОРДЛО», - сообщил он.

Воля сказал, что это четко видно по многим событиям, которые произошли с января этого года. Выборы в российскую Думу были последним важным элементом, считает он, при этом мы увидели, что руководители ОРДЛО - это граждане РФ, имеющие полный объем политических и гражданских прав. Потому что право голосовать на выборах, подчеркнул он, это полный объем политических прав и полноценное гражданство.

«И когда все говорят о безальтернативности, то с точки зрения дипломатии это надо воспринимать так, что другого никто не предложил. И другого согласованного документа пока нет. Ведь Меркель сказала, что Минские соглашенияне каменные и все можно попытаться изменить. И я вижу по руководителям ОРДЛО, что у них есть усталость от безрезультатности, а если она есть, то это рано или поздно будет использовано РФ для более тесной интеграции, тем более что такие призыва звучат все сильней», - резюмировал он.

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