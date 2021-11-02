Повышение тарифа на распределение газа приведет к росту цены на газ, которого действующий премьер обещали не допустить. Поэтому он должен подать в отставку, если тариф вырастет только потому, что этого требуют облгазы.

Об этом заявил депутат 8 созыва ВР Дмитрий Добродомов, комментируя инициативу ряда облгазов, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу, повысить тариф на распределение голубого топлива в 2-4 раза.

«У него (премьер-министра – Ред.) было обещание вдвое уменьшить тарифы. А сдержать-это уже было следующее обещание«, - напомнил Добродомов в эфире телеканала»Украина 24".

Он отметил, что если власть уступит требованиям облгазов и повысит тариф на распределение газа в несколько раз, это приведет к значительному росту цен на газ для потребителей, в том числе бытовых. В таком случае власть должна признать, что не выполнила обещания.

«Так или иначе придется искать аргументы, если до этого вы всем рассказывали, что у вас это никоим образом не скажется на платежках. Я вообще после такого обещания уже сегодня просто писал бы заявление на отставку, и в принципе расписывался бы в своей полной некомпетентности или своей лжи», - сказал Добродомов.

Ранее политолог Светлана Кушнир заявила, что повышение тарифа на распределение газа, которое планирует Фирташ, спровоцирует кризис неплатежей населения за коммунальные услуги. По ее мнению, в ситуацию должно вмешаться правительство и Антимонопольный комитет.

Напомним, недавно ряд облгазов, которыми владеет олигарх Дмитрий Фирташ, подали проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которым предусматривается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа. В результате такого повышения стоимость одного кубометра топлива для украинцев вырастет от двух до почти восьми гривен.

В то же время в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг отметили, что обоснованность таких проектов будет тщательно проверена, ведь регулятор утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы.