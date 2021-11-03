Верховная Рада Украины в среду, 3 ноября, приняла важное решение по вопросу отставки сразу пяти министров из действующего Кабмина под руководством Дениса Шмыгаля.

Все заявления чиновников об отставке были одобрены. Теперь в Украине освободились кресла глав сразу пяти министерств.

На пленарном заседании нардепы рассмотрели вопрос об отставке следующих чиновников: первого вице-премьер-министра и министра экономики Алексея Любченко ("за" проголосовали 320 депутатов), вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова ("за" проголосовали 329 депутатов), вице-премьер-министр и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского ("за" проголосовали 342 депутата), министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского ("за" проголосовали 322 депутата) и министра обороны Андрея Тарана ("за" проголосовал 341 депутат).

Все главы министерств кроме Абрамовского подали заявление об отставке ранее на этой неделе. В свою очередь, министр окружающей среды решил покинуть должность еще 19 октября, однако его заявление до сих пор не рассмотрели.

Сообщается, что в правительстве уже нашли новых кандидатов на освободившиеся должности. Как рассказали нардепы от «Слуги народа» Евгения Кравчук и Александр Качура, вопрос об их назначении должны рассмотреть 4 ноября.

Так, министром обороны планируют назначить экс-министра по вопросам реинтеграции ОРДЛО и Крыма Алексея Резникова. Об этом ранее уже заявлял глава «Слуги народа» Давид Арахамия. Он подчеркивал, что от чиновника на новом посту ждут быстрых и эффективных решений. По словам Арахамии, это особенно актуально на фоне недавно заработавшего нового закона об оборонных закупках.

Нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук, в свою очередь, может возглавить Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вместо него.

Министром стратегической промышленности хотят назначить экс-главу Гостаможни Павла Рябикина. На должность главы Минэкономики рассматривается кандидатура замглавы Офиса президента Юлии Свириденко. Новым министром окружающей среды должен стать первый замминистра ведомства Руслан Стрелец.

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