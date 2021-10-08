В Верховной Раде Украине выбрали нового спикера - за кандидатуру нового председателя проголосовало большинство народных депутатов.

Так, новым председателем Верховной Рады стал Руслан Стефанчук - за него проголосовал 261 народный депутат.

Об этом стало известно во время очередного заседания парламента.

Своим приоритетом Стефанчук назвал соблюдение Конституции, в частности прав народных депутатов на свою работу.

"Лучшим механизмом является общение. Потому что парламент является местом для дискуссии, общения и компромисса", - заявил Стефанчук.

К слову, накануне нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова попала в скандал, когда решила прокомментировать трагедию с Антоном Поляковым.

Лидер партии "За будущее" Игорь Палица выступил за трибуной Верховной Рады, где сообщил, что Третьякова написала в чате нардепов о том, что «смерть Антона Полякова "это минус 1 враг" и "это хорошо".

Третьякова затем взяла слово и подтвердила эту информацию. Народные депутаты, находящиеся в зале кричали ей «Ганьба».

После этого зампредседателя Рады Руслан Стефанчук выключил Третьяковой микрофон. Тогда одиозная нардепша сбежала из Рады, отказавшись давать комментарии.

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