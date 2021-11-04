Политолог Руслан Бизяев рассказал, что думает о смене главы трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Прогноз» на канале «Знай 24» с ведущей Викторией Панченко.

«Вопрос стоит не в личностях, а вопрос стоит в концепции. И если не будет сменена концепция, то совершенно не важно, кто будет назначен в ТКГ, он ничего не сможет сделать. Минский процесс в тупике и все рассказы что вот-вот произойдет встреча Н4 не оправдываются. И не оправдываются не только потому что против Россия, а потому что нет согласованной повестки дня», - подчеркнул он.

Бизяев сказал, что ни один из четырех предложенных кластеров для встречи в Нормандском формате не нашел поддержки у большинства. И все разговоры о том, что США скоро станут полноправным, полноценным или не публичным участником Нормандского формата, считает он, не оправдались. Визит Виктории Нуланд в Москву, акцентировал он, имел больше экономический характер.

«А по политическим вопросам, насколько у меня есть информация, там полный тупик. Для Европы самое главное, чтобы не было войны, а договоримся мы с Россией или нет - это наши проблемы. Все делают громкие дипломатические заявления, все являются приверженцами Минских соглашений и поиска выхода из тупика, но это все напоминает разговоры в пустоту. Кардинально изменить ситуацию на Донбассе может только некая нестандартная ситуация. Все стандартные варианты не рабочие», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Алексей Якубин сравнил украинскую и американскую политические модели.

Также Politeka публиковала слова Бизяева: Мы периодически наблюдаем ситуации, когда происходит локальное обострение.