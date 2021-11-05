Тарифная комиссия НКРЭКУ назначила внеплановую проверку государственной компании «Центрэнерго» из-за отсутствия угля на ее ТЭС. Проверка коснется также и частных ТЭС, на которых ситуация с углем менее критична.
Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании в пятницу.
Поводом стало обращение системного оператора НЭК «Укрэнерго», отвечающего за балансирование системы. Системному оператору начиная с сентября недоступны сразу 11-13 энергоблоков государственных ТЭС, которые простаивают из-за нехватки угля.
По состоянию на 26 октября (дата обращения НЭК «Укрэнерго») запасы угля на складах ТЭС составляли 579 тыс. тонн, из которых на государственных ТЭС – менее 100 тыс. т.
Мужа Аллы Пугачевой Галкина в Украине настигла горькая участь Киркорова: первые подробности
Ксения Мишина после разрыва с Эллертом засветилась с эпатажным Melovin'oм: "Какая шикарная новость"
Фреймут публично обратилась к старшей дочери от первого брака, показав особенные фото: "Злата..."
Карантин ужесточили еще больше, украинцам объявили об очередных ограничениях: "Вступили в силу"
Нина Матвиенко честно рассказала, почему приняла в штыки Мирзояна: "Я не хотела этого брака"
Помимо государственной «Центрэнерго», проверки коснуться тепловых станций «Донбассэнерго» и ДТЭК.
Ранее государственная «Укрэнерго» признала невозможным балансирование энергосистемы Украины без помощи из Беларуси, после того как 2 ноября запросила из Беларуси аварийную помощь.
Причиной стал простой энергоблоков государственных ТЭС компании «Центрэнерго».
Последние 2 месяца, каждый второй энергоблок «Центрэнерго» не работает из-за нехватки угля.