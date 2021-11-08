Списание железнодорожных вагонов по возрасту повлечет за собой кризис в промышленности, который в последнее время вновь демонстрирует падение.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, комментируя инициативу Министерства инфраструктуры об ограничении срока эксплуатации грузовых вагонов до нормативного, передает Obozrevatel.

Эксперт обратил внимание, что в случае принятия приказа Мининфраструктуры, которым предлагается списывать вагоны по возрасту, придется вывести из эксплуатации большинство специализированных вагонов, которыми перевозящих сырье и продукцию для промышленности. Однако построить новые такие вагоны на замену списанным за короткий промежуток времени не удастся, поэтому промышленные предприятия будут иметь значительные проблемы с поставками сырья и соответственно не смогут обеспечить производство.

"Если принять проект приказа в такой редакции, то придется очень быстро списать большинство из имеющихся окатышевозов. А быстро построить такое количество новых уже и технологически невозможно. Потому что мощности наших производителей вагонов, прежде всего, подготовлены для производства полувагонов. И на металлургических комбинатах технологические цепи построены таким образом, что невозможно заменить окатышевозы. То есть если от них избавиться, то просто часть сырья, которое есть в Украине, не сможет попасть на металлургические комбинаты», - пояснил Гусак.

По мнению эксперта, такие действия Мининфраструктуры можно квалифицировать не иначе, как диверсию против отечественной промышленности. Он подчеркнул: Никто не возражает против потребности в обновлении вагонного парка в Украине, но списывать вагоны нужно по техническим характеристикам, а не возрасту. К тому же нужно четко определить источники финансирования закупки новых вагонов.

"Возможно какая-то субвенция из государственного бюджета УЗ на закупку вагонов. Потому что опять-таки непонятно, где УЗ возьмет деньги. Какая-то программа государственного частного партнерства направлена на снижение процентной ставки для тех операторов подвижного состава, которые будут покупать новые вагоны. То есть положительные методы. А не ограничение прав игроков на этом рынке. И считаем, что эти методы будут работать намного лучше", - сказал Гусак.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, которое инициирует Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского и приведет к серьезным проблемам для Укрзализныци.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав «Укрзализныци» нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.