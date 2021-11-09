Из-за повышения тарифа на распределение газа суммы в платежках за коммунальные услуги заметно возрастут, что приведет к разочарованию среди украинцев в нынешнем президенте Владимире Зеленскому и падении его рейтинга. Об этом заявила политолог Анна Малкина.

«Все нынешние проблемы – отсутствие кислорода в больницах, отсрочка начала отопительного сезона, непонятная туманная перспектива с отоплением зимой, - уже продемонстровали влияние на рейтинги. Последние социологические опросы показывают снижение в том числе президентского персонального рейтинга», - рассказала Малкина

По ее словам, украинцы оценивают власть, исходя из того, насколько изменился их собственное благосостояние, и рост стоимости коммунальных услуг, может обрушить рейтинг президента и его команды.

"Люди на самом деле оценивают действия власти очень приземленными вещами. Они их оценивают на основе собственного благосостояния и на основе своего уровня жизни, который они имеют. А сегодня, конечно, что в условиях еще и карантинных ограничений, в условиях падения экономики, в условиях кучи разных проблем и уровень жизни людей не просто опускается постепенно, а он катастрофически падает», - пояснила Малкина.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должен разобраться с инициативами облгазов повысить в несколько раз тариф на распределение газа и не допустить его роста.

Напомним, недавно ряд облгазов, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу, подала проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которым предусматривается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.