Политолог-международник Максим Яли рассказал о напряженной ситуации на польско-белорусской границе, которую создают мигранты с Ближнего Востока, и назвал цели применения этой технологии руководством Беларуси.

Об этом стало известно из его программы «Контрольный удар с Максимом Яли».

По словам Яли, тот хаос, который создают мигранты на польско-белорусской границе – это технология, которую руководство Беларуси применило в большом масштабе. Мигрантами, отмечает политолог, являются в основном граждане из Ирака, Афганистана и Сирии, которые прилетают в Минск, а затем пешком пытаются проникнуть в Польшу, а дальше в Германию.

«Технология на самом деле не нова и не является изобретением Лукашенко, а была успешно отработана в 2015 году. Тогда это были беженцы из Сирии, которые штурмовали границы в соседнюю Турцию, далее перемещались в Грецию, балканские страны и затем в ту же богатую и процветающую Германию, которая обеспечивает вновь прибывших беженцев пособием и крышей над головой», - объяснил Яли.

По мнению политолога, неслучайно, что именно после миграционного кризиса в ЕС, в котором обвиняли Кремль, отношения между Брюсселем и Москвой улучшились, а Путин вышел из международной изоляции и вернулся за стол переговоров с лидерами Запада. Поэтому, считает он, Лукашенко решил не изобретать велосипед и таким образом пытается реализовать свои цели и задачи.

«Во-первых, отомстить правительствам Польши и странам Балтии за попытку «госпереворота» и свержения его с престола летом 2020 года при помощи массовых протестов после фальсификаций на президентских выборах», - заявил Яли.

Он объяснил, что когда Лукашенко не только выстоял, но и укрепил собственную власть, зачистив все остатки оппозиции в стране за прошедшее время, он решил перейти к следующему этапу – мести.

«Как мы знаем, отношение к мигрантам из мусульманских стран в Польше является крайне негативным и еще в период первой миграционной волны в 2015 году правительство Польши отказалось принимать беженцев «по квотам» ЕС на своей территории, пойдя на открытый конфликт с Брюсселем», - отметил Яли.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что мы становимся свидетелями формирования совершенно иной социально-политической системы мира.

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