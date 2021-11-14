Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может прекратить работу в Украине из-за действий Кабинета министров с распределением средств, которые привлекались через "зеленые" еврооблигации для выплаты долгов инвесторам в возобновляемую энергетику.

"Кончено, это обман. И особенно, я не понимаю, как Европейский банк реконструкции и развития дальше может работать в Украине после этого", - сказал Аслунд.

По его словам, из-за действий правительства, в Украине будет коллапс с привлечением иностранных инвестиций, поскольку в последние годы инвестиции приходили только в сектор зелёной энергетики.

"Практически иностранных инвестиций в Украине нет. И это значит, что очень низкий экономический рост в Украине", - добавил Аслунд.

Напомним, 13 ноября вечером правительство заблокировало выплату 19,3 млрд гривен долга инвесторам в "зеленую" энергетику. Эти средства предоставили иностранные банки в качестве "зеленых" еврооблигаций. Одним из таких банков был ЕБРР.

По утверждению директора госпредприятия "Гарантированный покупатель", правительство пыталась незаконно повлиять на распределение этих средств.