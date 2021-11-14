Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может прекратить работу в Украине из-за действий Кабинета министров с распределением средств, которые привлекались через "зеленые" еврооблигации для выплаты долгов инвесторам в возобновляемую энергетику.
Об этом заявил экономист Андерс Аслунд, передает РБК-Украина.
"Кончено, это обман. И особенно, я не понимаю, как Европейский банк реконструкции и развития дальше может работать в Украине после этого", - сказал Аслунд.
По его словам, из-за действий правительства, в Украине будет коллапс с привлечением иностранных инвестиций, поскольку в последние годы инвестиции приходили только в сектор зелёной энергетики.
"Практически иностранных инвестиций в Украине нет. И это значит, что очень низкий экономический рост в Украине", - добавил Аслунд.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
«Сбежавший» из Украины Вакарчук показал, за что любит свою работу: «Предлагают…»
Жена "Холостяка" Добрынина отбросила стыд и прикрылась руками мужа вместо одежды: кадры из номера
В Украину ворвется резкое похолодания: синоптики предупредили, какой будет погода
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская сделала личное признание: "Случилось то, чего боится каждая мама"
Напомним, 13 ноября вечером правительство заблокировало выплату 19,3 млрд гривен долга инвесторам в "зеленую" энергетику. Эти средства предоставили иностранные банки в качестве "зеленых" еврооблигаций. Одним из таких банков был ЕБРР.
По утверждению директора госпредприятия "Гарантированный покупатель", правительство пыталась незаконно повлиять на распределение этих средств.