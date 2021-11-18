УЗ должно контролировать техническое состояние вагонов, выпускающих на пути, а не их возраст, и обеспечить модернизацию инфраструктуры, от состояния которой зависит безопасность движения.

Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, комментируя инициативу Министерства инфраструктуры по списанию вагонов по возрасту.

"Возрастной подход, то есть списание по возрасту-здесь, как по мне, можно ставить большой знак вопроса, потому что очень часто даже современные вагоны, которые не должным образом эксплуатировались при погрузочных операциях, могут быть по техническому состоянию намного хуже, чем старшие вагоны. Поэтому нужно смотреть исключительно на техническое состояние", - сказал Вовк.

По его словам, УЗ имеет все возможности для того, чтобы контролировать техническое состояние вагонов и не выпускать на пути неисправные, что будет гарантировать безопасность на железной дороге. Он также считает, что УЗ нужно сосредоточиться на инвестициях в инфраструктуру, которая находится в критическом состоянии, и модернизации локомотивной тяги, поскольку именно от этого зависит безопасность движения и эффективность работы компании.

«Если бы у нас не было проблем по инфраструктуре и локомотивной тягой, то даже того вагонного парка, который есть сейчас, было бы более чем достаточно для того, чтобы обслуживать грузопоток», - обратил внимание Вовк.

Эксперт отметил: все участники рынка выступают за безопасность, однако изымать из эксплуатации нужно технически неисправные вагоны, и за этим должно следить УЗ, а не из-за срока их эксплуатации.

«Нужно в первую очередь сосредоточиться на контроле безопасности тех вагонов, которые выезжают на систему. И возраст здесь не является главным определяющим фактором. Определяющим фактором является-работает ли система или нет. Если она не работает, то ее нужно менять, но без этого мы не будем иметь никаких изменений», - подытожил Вовк.

Как известно, Министерство инфраструктуры инициировало процедуру ограничения сроков эксплуатации грузовых вагонов. Этот проект, по плану МИУ и УЗ, позволит оживить работу на вантажобудівних заводах Украины и обновить подвижной состав УЗ.

В то же время Европейская бизнес Ассоциация заявила, что проект МИУ содержит противоречивые положения, которые могут негативно повлиять на целые отрасли экономики Украины и привести на рынке дефицит грузовых вагонов и значительный рост их стоимости, поэтому Мининфраструктуры должно доработать проект приказа с учетом ключевых предложений от бизнеса.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил: главная проблема УЗ – это отсутствие локомотивов, поэтому именно их компания должна закупить в первую очередь. В противном случае даже новые вагоны останутся складами на колесах, которые никуда не едут.