Кабмин испортил историю успешного размещения «зеленых» облигаций компанией «Укрэнерго» за отказ платить долги компании ДТЭК ВИЭ, что также повлекло падение кредитных рейтингов страны и ухудшение доверия инвесторов.

Об этом сообщил член правления Ассоциации просьюмеров Украины Андрей Зинченко.

"Такое впечатление, что наше государство старательно ищет на какие бы еще дополнительные грабли можно было бы наступить в энергетике. На этот раз наши гениальные руководители энергетикой решили наказать ДТЭК (по каким-то своим соображениям) и в ручном режиме подвесили платежи. На привлечение средств для которых перед тем дала согласие", - сказал Зинченко.

По его словам, под прикрытием борьбы с олигархами власть создала большие проблемы для Украины.

"Выдали ДТЭКу дополнительные козыри в евросудах против Украины. Отравили историю с успешным размещением зеленых облигаций "Укрэнерго" (первым в нашей истории, кстати). Привели к ухудшению кредитных индикаторов и доверия инвесторов к Украине», - добавил эксперт

Он выразил сомнения относительно обдуманности такого решения со стороны правительства.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами за счет целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

Средства были выплачены всем юридическим лицам за исключением компаний группы ДТЭК, которую руководство ГП «Гарантированный покупатель» и государственного Сбербанка в ручном режиме удалили из платежных поручений.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых «зеленых» еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

Котировки еврооблигаций украинского правительства отреагировали обвалом на действия правительства по блокированию выплат.