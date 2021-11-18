Политолог Артем Бронжуков рассказал, что, только став сильным государством во всех отношениях, Украина сможет противостоять РФ и вернуть оккупированные территории.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Путину не нужна успешная Украина и как только мы где-то будем набирать оборотов в своем развитии, то сразу же будем получать определенного рода провокации. И чтобы как-то противостоять этому, Украина должна становиться сильнее – это наша главная задача. Потому что в ином контексте большой и сильный агрессор с боку будет все время нам мешать и создавать проблемы. Сказать наверняка, будет ли полномасштабное вторжение России в Украину, наверное, могут несколько людей в мире, и вряд ли они находятся в Украине», - сообщил он.

Бронжуков сказал, что в большей мере это зависит от того, что в данный момент в голове у Путина. Он волюнтарист, принимающий решения непосредственно под влиянием собственных эмоций, считает он, или потенциальных своих стратегических видений. Прогнозировать поведение дикого зверя, подчеркнул он, дело не благородное. У Украины есть одна задача стать успешной – это единственный действенный способ для того, чтобы мы восстановили свою государственность, подтвердил он, вернули оккупированные территории и стали тем государством, которое сегодня хотят видеть большинство украинских граждан.

«Украина подписала Минские договоренности, выполнения которых от нас требуют и Россия, и часть наших европейских партнеров. Но мы понимаем, что тогда в сложной критической ситуации, в которой гибли сотни украинских военных, мы подписали Минские соглашения не на совсем выгодных и правильных условиях для нашей страны. Поэтому сейчас для власти главной задачей должен быть поиск новых форматов, которые позволят перезаключить эти соглашения. Как минимум для того, чтобы не проводить выборов на оккупированных территориях до того момента, пока не будет возвращен контроль над суверенной украинской границей», - резюмировал он.

Как сообщает Politeka, ранее она заявляла, что Россия «кинула на бабки» всю Европу.

Также Politeka сообщала, что Буймистер обвинила посредников и спекулянтов в срыве подготовки к отопительному сезону.