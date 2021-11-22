Политтехнолог, эксперт-международник Борис Тизенгаузен рассказал об агентах в специальных службах, а также заявил, что возможности слива секретных документов журналистам нужно моментально расследовать и жестко присекать.

Об этом он рассказал в программе «А как на самом деле?».

«Говоря словами одного уважаемого мною разведчика в отставке, он сказал это лет 7 назад, и говорил, что до недавнего времени все наши спецслужбы были напичканы российской агентурой под завязку – СБУ, Генеральная прокуратура, контрразведка, внешняя разведка и так далее», - говорит Тизенгаузен.

По его словам, так было потому, что после развала СССР старое КГБ эту агентурную сеть во всех бывших союзных республиках не потеряли, они вербовали и перевербовали агентов. По мнению эксперта, тут нет ничего сверхъестественного, но это нужно вычищать и проводить плановую работу.

«Я, наверное, не открою секрет, что в каждой стране и в самых секретных и продвинутых разведках есть агенты – и в MI6, и в Моссаде – которых периодически и вскрывают, и меняют. Иногда это происходит в открытую, иногда – тайно», - рассказал Тизенгаузен.

Он также отметил, что сейчас открыли дело против того, кто слил журналистам секретные документы. По мнению эксперта, такие дела должны прозрачно и моментально расследовать. Он рассказал, что это может быть спецслужащий высокого уровня, который ради политических интересов, ради того, чтобы кому-то навредить или что-то доказать, сливает журналистам секретные документы о спецоперации.

«Это нужно жестко присекать. Я надеюсь, что в этот раз поработают очень хорошо наши спецслужбы», - заявил Тизенгаузен.

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