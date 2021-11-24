Олигарху Игорю Коломойскому разрешили не в бюджет антимонопольный штраф 4,7 млрд грн за завышение цен на бензин.

Об этом сообщила экс-член Антимонопольного комитета Агия Загребельская на своей странице в Facebook.

«Предлагаю 23 ноября в календаре назвать днем олигарха и сделать государственным выходным. Сегодня мы имеем повод поздравить олигархов вообще и Коломойского в частности. Коломойскому не надо платить 4,7 млрд грн в бюджет», - сообщила Загребельская.

Она заявила, что 23 ноября Апелляционный суд оставил в силе скандальное решение Окружного админсуда, которое освободило АЗС Коломойского от уплаты штрафа 4,7 млрд грн за завышение цен на бензин и дизельное топливо.

Напомним, Игорь Коломойский контролирует 1540 АЗС (25% всех заправочных станций в стране), которые работают под 11 брендами. Все 1540 АЗС олигарха устанавливают одинаковые цены на бензин и дизтопливо В отдельных регионах доля АЗС олигарха превышает 40%. В частности в Днепропетровской области из 475 АЗС – ему принадлежит 213 стаций или 45%.

Как сообщалось, 23 октября в США поступила в продажу книга «Американская клептократия», посвященная схемам отмывания средств Игорем Коломойским и его связям с президентом Владимиром Зеленским.