Официальный представитель ГП «Гарантированный покупатель» заявил в Хозяйственном суде Киева, что решение о блокировке платежей компании ДТЭК ВИЭ принято «на самом-самом верху».

Об этом говорится в постановлении суда от 22 ноября, копия которого есть в распоряжении «РБК-Украина».

"Судом был задан представителю ГП" Гарантированный покупатель «вопрос, относительно промежутка времени, необходимого для формирования им платежного поручения на перевод средств ООО ДТЭК Приморская ВЭС, на что представитель изначально ответил, что это известно "наверху". А на уточняющий вопрос суда , что подразумевается под понятием «наверху», представитель должника сообщил «на самом-самом верху», - указано в решении суда.

Представитель Гарпоку официально подтвердил обязательства госкомпании по уплате долгов ДТЭК, а срыв выплат объяснил «большим количеством платежей», которые якобы «требуют значительного периода времени».

Именно на вопрос сколько нужно времени адвокат госпредприятия указал суду, что это известно только на «самом верху».

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.