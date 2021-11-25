Директор Украинского института политики политолог Руслан Бортник прокомментировал политический курс, который в последнее время проводят в отношении Украины её западные партнёры.
Своим видением ситуации он поделился в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«Для Украины при участии западных партнёров создаётся и внутреннее, и внешнее напряжение. Нам повторяют, что Россия вот-вот полномасштабно нападёт, но для чего это делают? Возможно, это инструмент для сумасшедшего давления на Зеленского – от него чего-то хотят, а он не уступает. Или же мы имеем дело с консолидированной позицией России и Запада, чтобы заставить украинскую власть принять условия их общих договорённостей. Не исключено, что речь идёт о разделе Украины, причём таком, при котором она может формально сохранить свои границы, но фактически будет разделена на сферы влияния. Такой период в своей истории переживали многие страны, в том числе Германия», - предполагает гость программы.
Он также коснулся последствий конфликта между президентом и олигархами для рядовых украинцев.
«У этого конфликта есть и позитивные последствия. В стране стало больше свободы слова. Власть сумела избежать роста ключевых тарифов, и их обещают держать на прежнем уровне до конца отопительного сезона. Это – результат наличия конкуренции в энергетическом секторе», - считает Руслан Бортник.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Трагедия настигла украинку посреди улицы, в полиции раскрыли детали: "Выходила из магазина и..."
Штраф до 170 тысяч: в Украине COVID-сертификаты будут проверять по-новому
Штраф до 8 тысяч гривен: украинцев ждет новый запрет с 10 декабря, подробности
Одесситов предупредили о жестких штрафах в аптеке: детали нового закона
Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что если бы Украине удалось заполучить в свои руки «вагнеровцев», это укрепило бы её позиции.
Также Politeka сообщала, что, по мнению Бортника, способы дестабилизации Украины ищет не только Россия.