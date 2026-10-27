Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 28 жовтня по 3 листопада показує стабільну, по-осінньому прохолодну погоду: вдень повітря прогріватиметься від +11° до +13°, а наприкінці періоду, у понеділок і вівторок, синоптики прогнозують опади.

Хмари з опадами вже насувалися на регіон наприкінці минулого тижня, і новий період з 28 жовтня по 3 листопада також не обійдеться без дощів — щоправда, прийдуть вони лише в другій половині тижня, а загалом дніпропетровців чекає стабільна прохолодна погода.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня з 28 жовтня по 3 листопада денні температури в Дніпропетровській області триматимуться в межах від +11° до +13°.

У середу, 28 жовтня, повітря вдень прогріється до +13°, а вночі охолоне до +10°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У четвер, 29 жовтня, вдень утримається та сама позначка +13°, тоді як вночі стовпчики термометрів опустяться до +9°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У п'ятницю, 30 жовтня, температура вдень трохи знизиться — до +11°, вночі до +8°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У суботу, 31 жовтня, вдень повітря прогріється до +11°, а вночі — до +9°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 1 листопада, денна температура утримається на позначці +11°, проте вночі помітно похолодає — до +5°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У понеділок, 2 листопада, вдень стане трохи тепліше — до +12°, вночі до +6°. Хмарно з проясненнями, і саме цього дня синоптики вже прогнозують можливі опади.

У вівторок, 3 листопада, завершальний день тижня принесе вдень +12°, а вночі +9°. Хмарно з проясненнями, можливі опади збережуться.

Найтеплішою видасться середа, 28 жовтня, з денною температурою +13°, а найпрохолодніше вдень буде у п'ятницю, 30 жовтня, — +11°. Перепад денних температур за тиждень становить лише 2°, однак вночі діапазон ширший — від +10° на початку тижня до +5° у неділю. Опади синоптики прогнозують у понеділок, 2 листопада, та у вівторок, 3 листопада.

У дні з можливими опадами — в понеділок і вівторок — мешканцям області варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. Через нічне похолодання до +5° у неділю людям похилого віку та дітям варто вдягатися тепліше, особливо вранці та ввечері.

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