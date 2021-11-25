Аналитик Украинского института будущего Илия Куса рассмотрел нынешнюю ситуацию в кавказском регионе и последствия войны между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха.

Свой комментарий он дал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Азербайджан не смог поучить на переговорах коридор на Нахичевань, и попытался решить эту проблему силовым путём. В этом – суть недавних событий в регионе. Но эта попытка не удалась. Судя по всему, в Азербайджане не ожидали, что армяне будут серьёзно защищаться. Как я понимаю, в азербайджанской военно-политической верхушке после прошлогодней войны была уверенность, что армянские военные деморализованы, у них не хватит духу защищаться, а их линия обороны достаточно слабая. В Азербайджане переоценили свои силы и недооценили силы Армении. Впрочем, это лишь результаты моего анализа, а точной информации мы не получили и не получим», - говорит эксперт.

По его словам, в Азербайджане информация фильтруется особенно тщательно.

«К тому же региональные игроки не хотели дестабилизации ситуации на Южном Кавказе. Этого не хотел Запад, этого не хотела Турция – она, конечно, поддержала Азербайджан, но далеко не так активно, как в прошлом году. И у России не было заинтересованности в масштабной эскалации», - считает Илия Куса.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал итоги климатической конференции в Глазго.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Кусы, страны мира не готовы сообща бороться с изменением климата.





