Экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, адвокат Алексей Баганец рассказал о манипуляциях вокруг истории Евромайдана.

Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

«События 2014 года я подробно выписал, подготовлена публикация о моих впечатлениях не столько относительно обстановки, как проходили все эти события на Майдане Незалежности, как обстоятельства расследования этих событий. В будущем я планирую издать, может быть, и книгу воспоминаний. Я ее писал год и четыре месяца, она уже готово к изданию. Приезжали журналисты из Дойче Велле, просили, чтобы я продал эту книгу, а они опубликуют. Но я им отказал. Я эту книгу писал для украинцев, чтобы они знали правду», - говорит он.

Юрист отмечает, что история Майдана, начиная с 2014 года и по сей день, обезображена, в том числе и преднамеренно.

«Например, когда называли, что в Украине был государственный переворот. Я решил эту ложь опровергнуть, написал: «Уважаемые, почитайте Википедию, что такое государственный переворот!». Они же не понимают, или людей вводят в заблуждение. О том, каково мнение Организации Объединенных Наций относительно права людей на восстание. Они не знают, что в конституциях большинства европейских государств записано, что люди имеют право на восстание в том случае, когда законными методами заставить власть изменить свое отношение к ним невозможно. Государственный переворот проходит мгновенно, его организует небольшая кучка военных. Поэтому, когда собирались на площади миллионы людей несколько месяцев, говорить о перевороте профессионально неграмотно. Но я понимаю, это политика», - подытоживает Баганец.

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