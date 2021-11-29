Политолог Александр Леонов рассказал, что единственный сдерживающий фактор от вторжения РФ в Украину – это цена такой военной кампании.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с Татьяной Резвин.

«С 2014 года Украина живет в условиях военной угрозы со стороны России, и действительно на наших границах всё время присутствует определенное количество войск. Поэтому на вопрос, могут ли они перейти к военным действием, ответ – очевидно, что они могут», - сказал Леонов.

По словам эксперта, если Россия нападет, используя весь военный арсенал, то это фактически будет означать континентальную войну, которая будет иметь все вытекающие последствия для России.

«Вопрос лишь в том, насколько готова украинская армия к такому развитию событий, а самое главное – насколько готово политическое руководство. По последним данным, Украина сбавила обороты по укреплению своей обороны», - подчеркнул Леонов.

Как отметил политолог, существует дефицит горючего в украинской армии и другие факторы, которые уменьшают наши возможности обороняться. По словам эксперта, многие замороженные военные программы, если бы не были заморожены, могли бы значительно усилить нашу армию.

«Это возможность сделать российское вторжение минимально возможным из-за цены, которую Россия должна будет заплатить за такое вторжение – именно этот показатель и есть главным сдерживающим фактором для РФ, а уже потом позиция Запада», - отметил Леонов.

Как сообщала Politeka, Руслан Рохов рассказал подробнее о принципах работы различных моделей государственного управления.

Также Politeka публиковала слова Олега Саакян: Если у России есть возможность что-то завоевать, то она этим воспользуется.





