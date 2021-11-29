Политолог Максим Джигун рассказал, есть ли свобода слова в Украине, а также заявил, что власть должна чаще давать народу возможность услышать свои мысли.

Об этом он рассказал на канале My.ua.

«Я как человек, который ходит на разные телеканалы из разных групп влияния, могу коммуницировать на любую тему и с любой позиции, которую я считаю правильной, и никаких притеснений не вижу. Конечно, есть редакционная политика и есть определенные акценты, на которых акцентируют внимание редакторы», - сказал Джигун.

По словам эксперта, то, что медиа могут освещать совершенно разные позиции, говорит о наличии свободы слова в Украине.

«Но попытка власти бойкотировать те или иные телеканалы, не приходить на эфиры за полчаса извещая, это мне кажется наступлением на свободу слова и невозможностью общества видеть и слышать позиции власти», - подчеркнул Джигун.

Как отметил политолог, представители власти должны чаще высказывать свои мнения и позицию на разных медиа, потому что это формирует образ восприятия правительства украинцами. По словам эксперта, чем меньше мнений представителей власти будет фигурировать в медиа-пространстве, тем больше это пространство будут занимать представители оппозиционных сил.

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