Политический эксперт Ярослав Белов прокомментировал скандально известный законопроект номер 5600, его предназначение, а также вероятные последствия его принятия Верховной Радой.

Его слова прозвучали в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Законопроект 5600 – очень интересный, он содержит разные нормы, связанные с разными отраслями. Но он постоянно сопровождается какими-то проблемами. После первого чтения в этот проект внесли 11 тысяч правок, а затем хотели рассмотреть по сокращённой процедуре. Между первым и вторым чтениями текст законопроекта 5600 очень сильно изменился. Сейчас по поводу этого законопроекта есть очень много требований», - говорит эксперт.

По его словам, людям, которые интересуются этим законопроектом, как и вообще экономической жизнью страны, непонятны постоянные смены курса.

«Поначалу законопроект считался антиолигархическим, а оказался выгодным для олигархов. Он приносит им больше выгоды, чем тот закон, который сейчас регулирует эту сферу. Речь идёт о ренте на железную руду», - отмечает Ярослав Белов.

Как сообщает Politeka, ранее он заявлял, что нынешний миграционный кризис на польско-белорусской границе направлен против стран Евросоюза.

Также Politeka сообщала, что астролог Лидия Атаманенко прокомментировала законопроект 5600 со своей профессиональной точки зрения.