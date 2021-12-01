Политический и экономический эксперт Валерий Клочок рассказал, перед какими вызовами сейчас стоит президент Украины и будет ли вызовом сохранение монобольшинства в парламенте.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Монобольшинство рухнуло уже давно с выходом Разумкова, потому что 21 депутат из «Слуг народа», вышедших с ним фактически, подорвали порядок голосования. Формально коалиция есть – монобольшинство с правами коалиции. По списку 241 депутат есть, а по голосам нет. У президента реально проблема и есть несколько реперных точек, указывающих на ее наличие. На минувшей пленарной неделе сняли с голосования и повестки дня закон о столице, потому что голосов не хватило, а цена вопроса очень высока», - подчеркнул Клочок.

Эксперт сказал, что по многим значимым законопроектам голосов не хватает, поэтому действительно на сегодняшний день голосов не хватает. Поэтому вопрос создания коалиции стоит в повестке дня, считает он, этому президенту не стоит бояться, но следует принимать во внимание. Потому что он может каденцию в этом составе коалиции монобольшинства, полагает он, не дотянуть. А дальше может быть коалиционное правительство, сообщило он, нужно отправлять в отставку премьер-министра, ставить кого-то другого и события могут развернуться не очень хорошо для президента.

«И президенту на ближайшие два года как минимум нужно удержаться, но уже шансов мало и чем дальше, тем их меньше. Потому что, к сожалению, для Зеленского он нажил очень много врагов. И очень много сконцентрировал в одних руках власти, а это проблема. Есть законы государственного управления - власти нужно немного делиться, чтобы твои даже самые ярые оппозиционеры не могли тебя сместить с должности. И первая задача, которую пытается перед собой ставить правитель государства, - это то, как провести весь срок и осуществлять эффективно свое государственное управление», - резюмировал Клочок.

Как сообщала Politeka, политолог Максим Яли прокомментировал поведение президента Зеленского на его пресс-марафоне.

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