Политический аналитик Руслан Бизяев прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что для достижения мира с Россией необходимы прямые переговоры с её руководством.
Своё мнение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«Зеленский в данном случае совершенно прав. Другого варианта достижения мира, кроме прямых переговоров с Москвой, нет. Об этом постоянно шли разговоры, да, собственно, и сам Зеленский никогда не утверждал обратного. Его попытка возродить Минский процесс, по сути, была попыткой прямых переговоров, только при посредничестве Германии и Франции. Обмен пленными и заключение контракта на транзит газа были элементами этих переговоров. Просто подавалось всё это в немного другой обёртке. Но сейчас возможность прямого диалога с Россией если не сведена к нулю, то очень близка к нему», - считает гость программы.
Причину этого он видит в развале Минского процесса за последний год.
«Вместо Минского формата сейчас нужно искать другую площадку. Но площадка вторична, а первично – то, по каким правилам мы будем вести диалог, и захочет ли Россия это делать», - говорит Руслан Бизяев.
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Как сообщает Politeka, ранее он отмечал, что в Москве рассматривают весь Донбасс как часть Украины.
Также Politeka сообщала, что Бизяев прокомментировал вероятность нового Майдана в Украине.