Политолог-международник Максим Яли объяснил, какие личные цели преследуют президенты России и США, планируя совместную встречу в ближайшем будущем.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар» .

«Уже и министр обороны Украины Резников, который еще совсем недавно заявлял о том, что не верит в полномасштабное наступление России на Украину, сдался. И заявил сегодня, что Россия будет готова и может напасть на Украину уже в январе», - рассказал Яли.

Впрочем, сам политолог уверен, что этого не произойдет. По его мнению, Путин пытается усилить переговорные позиции перед Западом и посадить Байдена за стол переговоров для обсуждения вопроса выполнения Киевом Минских соглашений по российскому сценарию. Яли добавил, что Лукашенко превращается в сторожевого пса Путина также неслучайно, и поэтому так активно угрожает Западу и заявляет о совместных военных учениях с РФ.

«Лукашенко также заявил, что в случае войны России против Украины Беларусь будет воевать на стороне России. А ведь ещё чуть больше года назад в своём интервью Гордону накануне президентских выборов он такую возможность категорически отвергал. Как сильно все изменилось за это время. И сейчас он уже говорит и о вероятности войны с Украиной, и о поставках вооружения беженцам с Донбасса и даже о вероятности прямого столкновения», - говорит Яли.

По его словам, информационная поддержка месседжей о вероятном вторжении России на территорию Украины неслучайно началась именно в Америке. Политолог считает, что таким образом они готовились ко встрече с президентом РФ.

«Как известно, в Конгрессе Байден подвергается жесточайшей критике со стороны республиканцев за то, что он не ввёл санкции против «Северного потока-2» и пошёл на уступки Путину в этом крайне важном для того вопросе. И на фоне обвала рейтингов Байдена ещё одна встреча будет также использована критиками демократов. А так появилось обоснование – угроза полномасштабной войны в Европе. И подано это будет уже не как слабость Байдена, а как акт предотвращения угрозы международной безопасности. Условно говоря, ситуация win-win. Другой вопрос, что могут договориться о нас и без нас. И давление на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений после такой встречи со стороны США может резко возрасти», - заявил Яли.

Как сообщала Politeka, политолог Максим Яли прокомментировал поведение президента Зеленского на его пресс-марафоне .