Политолог-международник Максим Яли рассказал о результатах онлайн-встречи президента США и Путина, в частности обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО, и объяснил, почему встреча состоялась именно сейчас.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар» с Максимом Яли.

«В отличие от встречи в Женеве в июне этого года, именно Украина была главной темой переговоров, которую на летнем саммите, по словам Путина, «затронули лишь мазком». И если в Швейцарии возможность вступления Украины в НАТО не обсуждали в принципе, так как по его же признанию нет подобных перспектив в обозримом будущем, то накануне нового раунда переговоров хозяин Кремля уже стал требовать гарантий невступления Украины в североатлантический альянс в принципе. То есть закрыть вопрос раз и навсегда», - говорит Максим Яли.

По его словам, на эти требования представители Белого дома ожидаемо заявили, что это дело самой Украины и стран НАТО решать, кому и когда туда вступать. Он отметил, что такой ответ – именно то, что столь сладко звучит как для американцев, так и для украинцев.

Но, добавил Максим Яли, под обтекаемой дипломатической формулировкой о признании готовности начать подобный диалог с Кремлем в принципе скрывается уже «пряник» для Путина. Политолог назвал это кое-каким результатом бряцания оружием у наших границ, который можно будет правильно подать неискушенной российской телепублике.

«В принципе, общение Байдена с Путиным необходимо расценивать как подведение промежуточных итогов по тем негласным договоренностям, которые были достигнуты в Женеве полгода назад. Именно столько, как мы помним, сам президент США Джо Байден отвел на их реализацию. Срок подошел к концу и именно Путин захотел подвести промежуточные итоги. Потому как главная его цель – принуждение Украины к выполнению политической части Минских соглашений – не была достигнута», - рассказал Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Максим Яли заявил, что Кремль пытается решить вопрос невступления Украины в НАТО.

Также Politeka сообщала, что Максим Яли объяснил, как Путину удалось вывести Байдена на прямой диалог.