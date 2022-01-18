Слова эксперта прозвучали в его видеоблоге в YouTube.
«Для Украины оптимальным вариантом было бы недопущение запуска «СП-2», но шанс уже упущен. А мудрым подходом для Украины было бы участие во всех энергетических проектах. Нашей стране необходимо не мешать делать что-то другим, а входить акционером в эти проекты. Есть у нас своя труба – так давайте её акционируем, и пусть другие страны заполняют эту трубу. Если у них есть другие проекты, то нужно бороться за то, чтобы Украина имела в них хотя бы десять процентов акций. Возможно, мы можем в чём-то поучаствовать, что-то построить. Нужно участвовать во всём, тем более что ресурсы для этого у нас есть», - считает Руслан Бортник.
По его мнению, в подобных начинаниях нужно быть партнёром, а не врагом.
«Украине следует брать пример с Израиля. Да, Палестина для него враг – но если он считает нужным, то торгует и с ней, и со всеми арабскими странами, даже продаёт им оружие. А сам Израиль без проблем получает энергоресурсы. Если же у него нет других вариантов, то он воюет. Такой же экономический милитаризм должен быть основой и украинской государственной идеологии», - подчёркивает Руслан Бортник.
Как сообщает Politeka, ранее он спрогнозировал судьбу экс-президента Петра Порошенко после его возвращения в Украину.
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Также Politeka сообщала, что Бортник прокомментировал американо-российские переговоры в Женеве.