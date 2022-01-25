Те украинцы, кто сделает дополнительную, третью, прививку против коронавируса, имеют право на получение 500 гривен на свою виртуальную карту в рамках программы "єПідтримка". Об этом во время обращения к народу сообщил президент Владимир Зеленский.
Таким образом украинские власти хотят стимулировать вакцинированных граждан делать третью прививку, чтобы усилить иммунитет.
Отметим, с 6 января Минздрав разрешил делать бустерную дозу против COVID-19 совершеннолетним лицам, у которых уже есть две предыдущие прививки.
Получить бустер люди смогут спустя 6 месяцев после второй вакцины. Он должен усилить эффективность и дать лучшую защиту от нового штамма "Омикрон", полагает министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Тем временем, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время выступления на 150-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ дал неутешительный прогноз по поводу возможного завершения пандемии коронавируса в этом году. По его словам, по всему миру сейчас наблюдаются "идеальные условия для появления новых штаммов", поэтому пока рано говорить о конце.
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