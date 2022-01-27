Данные изменения в законодательство о нацсопротивлении поддержали 278 народных избранников.

Члены добровольческих формирований территориальных громад теперь имеют право применят личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы.

Дообровольцы Сил теробороны смогут применять только личное охотничье оружие и патроны к нему.

Напомним, сегодня, 27 января утром, произошла страшна трагедии в Днепре - нацгвардеец расстрелял своих сослуживцев.

Солдат строчной службы открыл стрельбу по своим сослуживцам, в результате чего пятеро человек погибли и еще пятеро ранены.

ЧП произошло ранним утром в четверг, 27 января, на территории одного из предприятий Днепра.

Пятая жертва стрелка скончалась во время оказания медицинской помощи.

Расстрелявшего сослуживцев на Южмаше нацгвардееца задержали в Днепре.

К слову, врачи борются за жизнь 22-летней девушки, которую расстрелял нацгвардеец Рябчук: что известно.

А еще Politeka писала, задержан 20-летний солдат, расстрелявший сослуживцев в Днепре: первые кадры.