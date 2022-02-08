Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во время брифинга, что встреча Путина и Зеленского возможна, пишут российские СМИ.
"Если она поможет разрубить гордиев узел — узел ситуации на юго-востоке страны, Путин готов встречаться с кем угодно. Но сначала надо понять, с какими целями и с каким результатом. Этого понимания пока нет", - уточнил Песков.
Ранее Зеленский подтвердил свою готовность встретиться с Путиным в "любом формате". В частности, по словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, уже поступило предложение от Турции провести встречу на их территории.
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Тем временем, 8 февраля в Украину с рабочим визитом прибыл глава Франции Эммануэль Макрон. Он привез на переговоры с Зеленским идеи компромисса с Россией.
За день до этого Макрон виделся с Путиным в Москве, переговоры длились пять часов, в результате которых оба президента заявили, что дальнейшая судьба "ряда предложений" будет зависеть от встречи Макрона с Зеленским в Киеве.
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