Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во время брифинга, что встреча Путина и Зеленского возможна, пишут российские СМИ.

"Если она поможет разрубить гордиев узел — узел ситуации на юго-востоке страны, Путин готов встречаться с кем угодно. Но сначала надо понять, с какими целями и с каким результатом. Этого понимания пока нет", - уточнил Песков.

Ранее Зеленский подтвердил свою готовность встретиться с Путиным в "любом формате". В частности, по словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, уже поступило предложение от Турции провести встречу на их территории.

Тем временем, 8 февраля в Украину с рабочим визитом прибыл глава Франции Эммануэль Макрон. Он привез на переговоры с Зеленским идеи компромисса с Россией.

За день до этого Макрон виделся с Путиным в Москве, переговоры длились пять часов, в результате которых оба президента заявили, что дальнейшая судьба "ряда предложений" будет зависеть от встречи Макрона с Зеленским в Киеве.

Напомним, СМИ: Россия выдвинула ультиматум Украине, касающейся кадровых изменений в сферах дипломатии и безопасности