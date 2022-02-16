Президент США Джо Байден в своем обращении на фоне напряженной ситуации на границе Украины заявил, что вторжение России остается вполне возможным, а также рассказал о том, что предпримут Штаты в случае эскалации.

Американский президент вечером 15 февраля выступил в Белом Доме, прокомментировав ситуацию в Украине, которая остается окруженной российскими военнослужащими и военной техникой, стянутой к ее границам.

Байден подчеркнул, что несмотря на заявления Кремля, российские военные остаются в «угрожающей позиции». Также Вашингтон не увидел подтверждения слов министра обороны РФ о начале отвода войск от украинской границы.

«Вторжение остается вполне возможным», - заявил Байден.

В то же время президент США заявил, что в случае российского вторжения Штаты не отправят в Украину своих военных. Он напомнил о том, что ранее его страна поставила украинским военным оборудование, чтобы они могли защитить себя.

«Мы поставили украинским военным оборудование, чтобы помочь им защитить себя, мы предоставили обучение, консультации, разведку с той же целью», - заявил также Байден.

Он пригрозил России сильными санкциями в случае вторжения в Украину. В частности, США готовы не допустить запуска газопровода «Северный поток-2». По словам Байдена, Штаты также планируют оказывать давление на крупнейшие российским финансовые учреждения и ключевые отрасли промышленности.

В то же время Байден подчеркнул, что пока ситуация не ухудшилась, США готовы к разрешению ситуации с Россией по дипломатическому пути.

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