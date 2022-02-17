Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на Донбасс побывал на позициях украинских военных, проверил ход учений и сделал заявление о вступлении страны в НАТО.

Подробности визита главы государства на Донбасс появились на официальном сайте президента. Зеленский прибыл в регион в День единения, 16 февраля, в сопровождении руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Как сообщил в своем Фейсбук Ермак, сначала Зеленский проверил ход тактических учений ВСУ и других сил безопасности – «Метель-2022». Затем президент отправился в Мариуполь, где состоялась его встреча с военнослужащими и правоохранителями.

17 февраля президент вышел в Азовское море на борту поисково-спасательного судна «Капитан Чусов». Таким образом он ознакомился с работой службы Морской охраной Государственной пограничной службы.

В ходе своего визита на Донбасс Зеленский сделал несколько заявлений. В частности, он прокомментировал вопрос вступления Украины в НАТО, который стал особенно актуальным на фоне нового напряжения на границах нашей страны в связи со стягиванием Россией своих военных и техники.

«Вопрос НАТО является одним из тех, из-за которых на Украину оказывается давление. И это не философский вопрос, а есть конкретные причины – из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран – членов Альянса», - заявил Зеленский.

Президент напомнил, что геополитический курс Украины закреплен в Конституции, однако отметил, что для принятия страны в НАТО нужно согласие других членов альянса. Президент заметил, что на сегодняшний день возможность вынесения вопроса НАТО на референдум не рассматривается.

Комментируя давление на Украину со стороны России, Зеленский заявил, что наша страна готова к любому формату переговоров для того, чтобы добиться мира, однако Москва не демонстрирует готовности к такому урегулированию ситуации.

Президент рассказал, что на фоне нарастающей угрозы эскалации на границах Украина неоднократно подавала запросы, пытаясь связаться с президентом России Владимиром Путиным.

«Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече. Телефонный разговор также никто не подтверждает», - сообщил Зеленский.

Он добавил, что не отказывается ни от каких инициатив других стран, которые предлагают помощь в ведении переговоров с российской стороной.

Напомним, Байден дал ответ, отправят ли в Украину военных США.

Как сообщала Politeka, десантно-штурмовые войска ВСУ показали свою мощь, видео.

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