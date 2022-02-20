Как передает Politeka.net, о результатах переговоров рассказал Владимир Зеленский у себя в Twitter. Он сообщил, что вместе с Макроном выступает за безотлагательный созыв Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Зеленский отметил, что проинформировал лидера Франции о текущей ситуации с безопасностью, а также новых обстрелах. Политики выступили за немедленное прекращение огня и введение режима тишины.
Отметим, что за последние сутки боевики 136 раз нарушили режим тишины. Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, в результате обстрелов погибло двое военных, четыре военнослужащих получили ранение и еще один боевую травму. Известно, что сепаратисты 116 раз применяли оружие, которое запрещено Минскими соглашениями.
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Как известно, в трехстороннюю контактную группу входят представители Украины, ОБСЕ и России, которые работают над урегулированием вопросов, связанным с конфликтом на Востоке Украины.
Напомним, что Владимир Зеленский выдвинул жесткие условия странам, которые подписывали Будапештский меморандум.
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