Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив під час брифінгу, що зустріч Путіна і Зеленського можлива, пишуть російські ЗМІ.

"Якщо вона допоможе розрубати гордіїв вузол - вузол ситуації на південному сході країни, Путін готовий зустрічатися з ким завгодно. Але спочатку треба зрозуміти, з якими цілями і з яким результатом. Цього розуміння поки немає", - уточнив Пєсков.

Путін, Пісків

Раніше Зеленський підтвердив свою готовність зустрітися з Путіним в "будь-якому форматі". Зокрема, за словами його прес-секретаря Сергія Никифорова, вже надійшла пропозиція від Туреччини провести зустріч на їх території.

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Тим часом, 8 лютого в Україну з робочим візитом прибув голова Франції Еммануель Макрон. Він привіз на переговори із Зеленським ідеї компромісу з Росією.

За день до цього Макрон бачився з Путіним у Москві, переговори тривали п'ять годин, в результаті яких обидва президенти заявили, що подальша доля "низки пропозицій" залежатиме від зустрічі Макрона з Зеленським у Києві.

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