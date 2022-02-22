Президент США Джо Байден выступил с речью по поводу ситуации вокруг признания Россией независимости неподконтрольных Украине территорий Луганской и Донецкой областей.

Как передает Politeka.net, во время своей речи Джо Байден заявил, что Россия своими действиями начала вторжение в Украину. По словам лидера США, РФ «отрезала» от соседней страны огромный кусок и продолжает двигаться в том же направлении.

Байден подчеркнул, что США не хотят сражаться с Россией, но будут защищать территорию НАТО. По его ловам, ничего в заявлении российского президента Владимира Путина не свидетельствует о желании вести диалог о европейской безопасности.

Кроме этого, американский лидер заявил о введении санкций против Российской Федерации. США ввели санкции против суверенного долга РФ и российской элиты. Проект «Северный Поток -2» на данный момент заморожен. Америка ведет переговоры с Германией о том, чтобы он не был запущен.

Кроме этого, Байден заявил, что США продолжит помогать Украине в оборонной сфере.

«Если Россия не выведет войска из Беларуси, то Америка переместит свою армию в Прибалтику», - заявил Байден.

Напомним, что российских военных на границе Украины может стать больше, заявление главы Минобороны.

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