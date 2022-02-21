Про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби Єлисейського палацу. Зокрема, лідери Росії і США підтримали ідею Макрона про зустріч на території Франції.
Ключовий момент: саміт можна провести тільки "за умови, що Росія не вторгнеться в Україну".
"Президенти Байден і Путін обидва прийняли принцип такого саміту", - йдеться в повідомленні французів.
Саміт повинні підготувати секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час їх зустрічі в четвер, 24 лютого.
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Відзначимо, в Білому домі підтвердили готовність "до дипломатії".
"Ми також готові накласти швидкі і важкі санкції, якщо Росія замість цього (дипломатії – ред.) вибере війну. І зараз, схоже, Росія дуже швидко готується до повномасштабного нападу на Україну", - йдеться в повідомленні Білого дому.
У неділю, 20 лютого, голова США Джо Байден провів нараду з Радою національної безпеки, на якій обговорив останні події, що стосуються нарощування російських збройних сил на кордонах України.
Українці активно обговорюють в Мережі те, що відбувається:
"Пора братися за санкції. Або економічні незручності або війна, яка теж призведе до економічних незручностей, але вже з кров'ю і руйнуваннями"
"Та які економ. незручності... це міф... Досить накласти ембарго на нафту і все... через рік проситиме США надіслати гуманітарку... а замість російської нафти низької якості в світі повним повно країн, хто з радістю її замінить. Немає ніяких економічних незручностей... потрібна тільки політична воля"
"Завтра при відкритті московської біржі буде колосальний обвал і паніка! Запасаємося попкорном!"
"Навіть якщо ***** дасть задню, цей прикол йому вже не забудуть. Так західній цивілізації вже давно ніхто не хамив"
Нагадаємо, Байден терміново звернувся до американців в Україні після "нормандських" переговорів у Берліні.
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